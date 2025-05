Italien: Orbetello Klavierfestival

von Andreas Postel 04.08.2023 | 16:00 |

Konzerte in der Lagune, auf den Klippen und in den Wäldern im Morgengrauen - das Klavierfestival von Orbetello ist eine Veranstaltung, die seit zwölf Jahren das Klavier an die ungewöhnlichsten Orte der Toskana bringt.