Großbritannien: Rechte Partei im Aufwind

von Wolf-Christian Ulrich 29.04.2024 | 16:00 |

Die 2019 gegründete Partei Reform UK könnte den Tories unter Premier Sunak bei den Kommunalwahlen am 2. Mai gefährlich werden. Denn in den Umfragen kommt sie auf 10 Prozent. Reform UK spricht Menschen an, die ein modernes Großbritannien ablehnen.