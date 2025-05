Griechenland nach dem Zugunglück

von Annette Hilsenbeck 02.03.2023 | 16:00 |

Während die Bergungsarbeiten am Unfallort des Zugunglücks weitergehen, streiken die Bahnmitarbeiter in Athen. Damit will die Belegschaft gegen die Vernachlässigung der Eisenbahnstrecken durch die Regierung protestieren.