Frankreich: Waldbrand bei Marseille

von Anne Arend 09.07.2025 | 16:00 |

In Südfrankreich hält ein Waldbrand die Menschen weiter in Atem. Das am Dienstag ausgebrochene Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 700 Hektar aus. Am Morgen gab es Entwarnung für die Stadt Marseille: Die Menschen durften wieder in ihre Häuser zurück.