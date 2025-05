Erdogans Strategie im Nahost-Krieg

von Anna Feist 02.01.2024 | 16:00 |

Zu Beginn des Krieges in Nahost bot Erdogan seine Hilfe als Vermittler an. Als Israel darauf nicht reagierte, ließ Erdogan alle Neutralität fahren. Netanjahu verglich er mit Hitler. Zwischen den palästinensischen Organisationen Hamas und Fatah will er vermitteln.