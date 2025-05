Belarus: Militärmanöver

von Sebastian Ehm 11.07.2024 | 16:00 |

Bei einem Manöver in Belarus üben belarussische gemeinsam mit chinesischen Streitkräften – direkt an der Grenze zu Polen. Offenbar will Diktator Lukaschenko durch eine Allianz mit den Chinesen für Unruhe in EU und NATO sorgen.