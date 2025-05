Bau - Chaos in der ewigen Stadt

von Andreas Postel 10.07.2024 | 16:00 |

In Rom sind derzeit so viele Baustellen wie nie, denn im nächsten Jahr findet dort das Pilgerevent zum 'Heiligen Jahr' statt. Deswegen soll die Stadt in neuem Glanz erstrahlen, doch das geschieht auch zu Lasten der Einwohner und Touristen.