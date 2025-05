Auswirkungen des Krieges in Swinemünde

von Natalie Steger 19.07.2023 | 15:55 |

Etwa 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge sind in Polen geblieben. In dem Badeort Swinemünde hat Olena Dudka ihren Zufluchtsort gefunden und arbeitet in mehreren Strandbars. Sie wartet sehnsüchtig auf ein Ende des Krieges.