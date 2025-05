Albanien: Aufnahmezentren für Flüchtlinge

von Michael Bewerunge 11.10.2024 | 16:00 |

Italien plant, illegale Migranten in Abschiebezentren in Albanien zu bringen, statt aufs eigene Festland. Dort sollen die Asylanträge geprüft werden. Auch deutsche Politiker zeigen Interesse an den Plänen.