Weihnachtssingen in Stuttgart

von Jasmin Astaki-Bardeh 23.12.2024 | 14:00 |

In Deutschlands ältestem, bespielten Fußballstadion in Stuttgart hat am Sonntag das jährliche Weihnachtssingen stattgefunden. Bereits zum sechsten Mal haben sich tausende Teilnehmer im Gazi-Stadion in festlicher Stimmung getroffen.