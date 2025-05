Wahlkampf in Schleswig-Holstein

von Henner Hebestreit 13.04.2022 | 14:00 |

In knapp einem Monat wird in Schleswig-Holstein gewählt. Die Corona-Krise tritt als Wahlkampfthema aktuell in den Hintergrund. In diesen Zeiten legen die Parteien den Fokus auf die Energiewende.