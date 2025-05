Tradition Kocherlball

von Brigitte Saar 17.07.2023 | 14:00 |

In München fand am Wochenende der Kocherlball statt. Rund 11.000 Gäste haben sich in den frühen Morgenstunden im Englischen Garten zu dem Traditionsfest getroffen. Trotz Regen war die Stimmung ausgelassen.