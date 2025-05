Therapiehunde begeistern Senioren

von Udo Harnach 13.05.2024 | 14:00 |

In Pflegeeinrichtungen gewinnt tiergestützte Therapie immer mehr an Bedeutung. In einem Mainzer Seniorenheim zaubern Besuchshunde den Menschen ein Lächeln ins Gesicht und können besonders bei Demenzkranken etwas bewirken.