Techno-Rave im Gotteshaus

von Ricarda Lehle 17.04.2023 | 14:00 |

Mit „Rave like God“ hat die Predigerkirche in Erfurt etwas außergewöhnliches veranstaltet - eine Techno-Party. So soll die Hemmschwelle für junge Menschen gesenkt werden einen Fuß in ein Gotteshaus zu setzen.