Strukturwandel in Schwedt

von Katrin Lindner 18.01.2023 | 14:00 |

Seit Januar fließt kein russisches Öl mehr in die Raffinerie in Schwedt. Durch Öllieferungen über den Rostocker Hafen wird die Produktion am Laufen gehalten. Es müssen Alternativen her, dafür investiert das Land in den Strukturwandel.