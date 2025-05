Strukturwandel in der Lausitz

von Antje Klingbeil 27.02.2024 | 14:00 |

Was wird aus den Menschen in der Lausitz ohne Kohleabbau? Politiker aus Bund und Ländern beraten heute über mögliche Entwicklungsschritte in der Region. Die Beratungen wurden von Protesten von Betroffenen begleitet.