Streit um Crack-Suchthilfezentrum

von Susanna Santina 16.05.2025 | 14:00 |

In Frankfurt soll ein Suchthilfezentrum für Crack Abhängige errichtet werden, um so die Drogenszene besser in den Griff zu bekommen. Mieter sind empört und die Investoren warnen. Heute soll über den Gebäudekauf abgestimmt werden.