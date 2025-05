Steinmeier zur Lage der Nation

von David Gebhard 28.10.2022 | 14:00 |

Bundespräsident Steinmeier hat sich heute an die Nation gewandt. Der Ukraine-Krieg und die Klimakrise forderten jeden einzelnen, so Steinmeier. Zusammenhalt sei das wichtigste Mittel, um unsere Demokratie in diesen Zeiten zu stärken.