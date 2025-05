Soldaten im Hochwassereinsatz

von Clemens Altmann 05.01.2024 | 14:00 |

Während in einigen Regionen wegen des Wetterumschwungs Entspannung in Sicht ist, helfen rund 200 Soldaten der Bundeswehr beim Verteilen von Sandsäcken im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Lage in Sachsen-Anhalt bleibt angespannt.