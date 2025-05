Sächsische Stadt verhindert Windräder

von Thomas Bärsch 21.07.2022 | 14:00 |

Der Ausbau von Windrädern ist in vollem Gange. Doch in der Stadt Oederan in Sachsen stellen sich die Behörden gegen die geplanten Windräder, da die Sicht auf eine Kirche im Tal durch die Windräder abgelenkt werden könnte.