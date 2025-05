Pianist spielt im Pop-Up-Store

von Johanna Kiesler 29.03.2022 | 14:00 |

Fünf Stunden täglich erklingt in einem leerstehenden Geschäft in der Erfurter Innenstadt die Musik von Johann Sebastian Bach. Pianist Evan Shinners hat die Idee vom „Bachstore“ bereits in New York getestet.