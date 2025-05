Neue Rezepte gegen Pflegenot

von Susana Santina 08.06.2023 | 14:00 |

Deutschlandweit herrscht ein Notstand in der Pflege, besonders betroffen sind Intensivstationen. Ein Krankenhaus in Hessen will dem entgegenwirken, unter anderem mit mehr Urlaubstagen und Prämien für die Mitarbeitenden.