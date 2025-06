Nachhaltiges Reisen im Trend

von Anna Gürth 22.05.2023 | 14:00 |

Beim 24. Tourismusgipfel in Berlin werden neue Trends in der Reisebranche vorgestellt. Immer beliebter ist nachhaltiges Reisen. Das erste „Grüne Reisebüro“ hat jetzt in Freiburg eröffnet.