Merz bei VW

von Svenja Bergerhoff 22.07.2025 | 14:00 |

Im Zuge seines Antrittsbesuchs in Niedersachsen besucht Bundeskanzler Merz auch das VW Werk in Wolfsburg. VW steckt in der Krise, es sollen bis 2030 rund 35-tausend Stellen abgebaut werden.