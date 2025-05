Leverkusen Fans feiern

von A. Budke und T. Parade 04.04.2024 | 14:00 |

Mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf ist Bayer Leverkusen in das DFB-Pokal-Finale eingezogen. Am 25. Mai spielt das Team gegen den 1. FC Kaiserslautern in Berlin um den Pokal.