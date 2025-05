Kampf um Kleingärten

von Beatrice Steineke 25.07.2023 | 14:00 |

In Rostock kämpft die Initiative „Plütterweg bleibt“ um den Erhalt einer ehemaligen Kleingartenanlage. Hier soll ein Wohn- und Gewerbegebiet entstehen, denn in der Stadt fehlt es an Wohnraum.