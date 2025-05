Insekten auf der Speisekarte

von Stephanie Paersch 25.04.2023 | 14:00 |

Mehlwürmer in der Pfanne karamellisiert, frittierte Grillen oder Heuschreckensalat – das steht im Restaurant Mikrokosmos in Berlin-Kreuzberg auf der Speisekarte. Die ungewöhnlichen Speisen ziehen neugierige Kunden an.