Höcke vor Gericht

von Sarah Tacke 18.04.2024 | 14:00 |

AfD-Politiker Björn Höcke steht seit heute in Halle an der Saale vor Gericht. Er soll in zwei Reden eine verbotene Losung der Sturmabteilung, SA verwendet haben. Er bestreitet von der Bedeutung seiner Wortwahl gewusst zu haben.