Hackerangriff auf Polizeihandys

von Anne Stadtfeld 08.07.2025 | 14:00 |

Ein Hackerangriff legt über 3500 Polizeihandys in Mecklenburg Vorpommern lahm und zeigt die massiven Lücken in der Cybersicherheit. Der Ermittlungen gehen in Richtung des chinesischen Geheimdienstes.