Was bringen Grenzkontrollen?

von Bernd Mosebach 19.09.2024 | 14:00 |

Seit Montag gibt es an allen deutschen Landesgrenzen verschärfte Grenzkontrollen. Damit will Bundesinnenministerin Faeser die Zahl unerwünschter Einwanderungen eindämmen. Doch was bringen die Kontrollen wirklich?