Gesprengte Geldautomaten in NRW

von P. Böhmer, H. Busse 19.07.2023 | 14:00 |

Prozessauftakt in NRW: Drei Automatensprenger konnten nach einer Verfolgungsjagd gestellt werden. Die Sprengung von Geldautomaten ist in Deutschland fast täglicher Vorgang. Was sind die Folgen des Verbrechens für Banken und Kunden?