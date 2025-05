DFB-Team vor letztem Gruppenspiel

von Michael Spindler 02.08.2023 | 14:00 |

Nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien startet die deutsche Frauen-Nationalelf am Donnerstag in das letzte WM-Vorrundenspiel gegen Südkorea. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft sicher in der K.o.-Runde.