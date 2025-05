Deutschland 70 Jahre in der Nato

von Anna Feist 28.04.2025 | 14:00 |

In Brüssel, dem Hauptquartier der Nato, würdigen heute Bundespräsident Steinmeier und der Verteidigungsminister Pistorius den Eintritt Deutschlands in die Nato vor 70 Jahren. Das transatlantische Bündnis steckt in einer Krise.