Das Mit-Pflegeheim

von Sandra Susanka 27.10.2023 | 14:00 |

Seniorenheime sind teuer und es mangelt oft an Personal und Würde. Dabei könnten viele Senioren aktiv sein, Geld sparen und fit bleiben, indem sie im Haushalt mithelfen. Im Haus Rheinaue in Whyl am Kaiserstuhl leben Senioren selbstbestimmt und glücklich.