Das digitale Dorf

von Alexander Roettig 13.05.2025 | 14:00 |

Das Dorf Etteln in Nordrhein-Westfalen gewann in einem globalen Wettbewerb, noch vor Hongkong den 1 Platz. Es wurde zum digitalsten Dorf Deutschlands gekürt. Was können andere Kommunen von Etteln lernen?