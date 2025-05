BSW gründet Thüringer Landesverband

von Melanie Haack 15.03.2024 | 14:00 |

Um bei der Landtagswahl in Thüringen antreten zu können gründet das Bündnis Sahra Wagenknecht heute in Eisenach einen Thüringer Landesverband. Das Wahlprogramm will die Partei unter Einbezug der Bürger erarbeiten.