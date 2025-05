Behörden-Irrsinn um einen Radweg

von Stephanie Gargosch 23.10.2024 | 14:00 |

In der Kantstraße wurde ein Pop-up-Radweg eingerichtet, doch im Ernstfall kann die Feuerwehr so nicht mehr sicher anleitern. Rein rechtlich dürften deshalb die Mieter nicht mehr in den Wohnungen sein.