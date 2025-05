Beerdigung Margot Friedländer

von Carsten Behrendt 15.05.2025 | 14:00 |

Die Jüdin und Zeitzeugin Margot Friedländer starb am Freitag im Alter von 103 Jahren. Heute wurde sie auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee beigesetzt. An der Trauerfeier nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz teil.