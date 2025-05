Auf den Spuren illegaler Migranten

von C. Schiemenz, N. Albrecht 08.06.2023 | 14:00 |

An der deutsch-polnischen Grenze in Sachsen werden immer mehr illegale Migranten abgegriffen. Kommunen und Länder sind am Limit. Auf einem Flüchtlingsgipfel treffen sich die EU-Innenminister, um über neue Asylverfahren an Grenzen zu entscheiden.