Arbeitgeber gewährt zinslose Darlehen

von Katharina Weisgerber 02.09.2022 | 14:00 |

Wegen der exorbitant hohen Energiepreise vergibt ein Unternehmer aus Bremen ab Oktober zinslose Darlehen an seine Belegschaft. So will er vermeiden, dass die Mitarbeiter in finanzielle Schieflage geraten.