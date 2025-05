Almwirtschaft in Bayern

von Hannes Köhle 20.03.2023 | 14:00 |

Am Wochenende haben sich hunderte Menschen in Bad Hindelang im Allgäu versammelt, um gemeinsam für die Almwirtschaft einen Rekord zu brechen. Denn diese wird vor allem auch in Zeiten des Klimawandel immer wichtiger.