Abbau der Carolabrücke geht weiter

von Stefan Kelch 10.10.2024 | 14:00 |

Seit Montag wird Abschnitt C der Carolabrücke am Terrassenufer abgebaut. Die Einsturzursache waren wohl verrostete Teile. Nun soll herausgefunden werden was schon verrostet war und welche Teile frisch gerissen sind.