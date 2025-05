25 Jahre Babyklappe

von Alina Reissenberger 08.04.2025 | 14:00 |

Am 08. April 2000 wurde bundesweit die erste Babyklappe in die Tat umgesetzt. Dieses Angebot an Eltern in Notsituationen, ihr Kind anonym und straffrei abzugeben, wird aber immer weniger genutzt.