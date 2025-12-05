  3. Merkliste
Weihnachtsmann auf Jetski – Freude für Kinder in Rio

Hier kommt der Weihnachtsmann auf dem Jetski

von Caroline Hermann

|
Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann sorgt auf einem Jetski an der Copacabana für leuchtende Kinder-Augen

Mitten im Sommer feiert Rio de Janeiro ein außergewöhnliches Weihnachtsfest: Der Weihnachtsmann kommt per Jetski an den Strand der Copacabana. Dort freuen sich die Kinder über die Überraschung – organisiert von Feuerwehr und Ehrenamtlichen.

HoHoHo an der Copacabana

Jetski statt Schlitten und Rentiere. Ein Weihnachtsmann drehte am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro fleissig seine Pirouetten, um Kindern mit verschiedenen Behinderungen einen fröhlichen Tag zu bereiten. Die anschließende Weihnachtsfeier wurde von der Feuerwehr und lokalen gemeinnützigen Organisationen organisiert.

Für die Kinder gab es vom Weihnachtsmann auch Geschenke. Die festliche Stimmung soll die Kinder ein bisschen von ihrem Alltag ablenken, wie die Mutter der kleinen Isadora erzählt:

Ich fand es toll. Für uns ist es eine Möglichkeit, aus unserem Alltag auszubrechen, damit sie spielen und mit anderen interagieren kann.

Vanessa Porto, Mutter