Hier kommt der Weihnachtsmann auf dem Jetski

von Caroline Hermann 05.12.2025 | 12:32 |

Mitten im Sommer feiert Rio de Janeiro ein außergewöhnliches Weihnachtsfest: Der Weihnachtsmann kommt per Jetski an den Strand der Copacabana. Dort freuen sich die Kinder über die Überraschung – organisiert von Feuerwehr und Ehrenamtlichen.