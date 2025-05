Großes Broadway-Comeback für Sadie Sink

von Markus Rosendahl 15.04.2025 | 17:10 |

"Stranger Things"-Schauspielerin Sadie Sink hat ihr großes Comeback am New Yorker Broadway. In "John Proctor Is The Villain" brilliert sie mit neuer Rolle. Premiere feierte sie gemeinsam mit ihren “Stranger Things“-Kollegen in New York.