40. Jahrestag der “Live Aid“-Benefizkonzerte rund um Bob Geldof

Die beiden Megakonzerte, die am 13. Juli 1985 in London und Philadelphia stattfanden, schrieben Musikgeschichte: “Live Aid“ verfolgten damals 70.000 Menschen in Wembley, 90.000 im JFK-Stadion und zwei Milliarden Zuschauer an den Fernsehbildschirmen. Zwei Konzerte der Superlative für die Opfer der Hungersnot in Afrika.