Fritz Honka- Der Frauenmörder von St.Pauli

von Claas Thomsen 17.07.2025 | 00:00 |

Im Juli 1975 waren bei Löscharbeiten eines Wohnhauses am Altonaer Bahnhof in Hamburg vier zum Teil grausam verstümmelte Frauenleichen in der Dachgeschoss-Wohnung des Nachtwächters Fritz Honka entdeckt worden. Honka wurde im Dezember 1976 verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen.