Bewegender Auftritt von Prinzessin Kate

von Markus Rosendahl 15.04.2025 | 17:10 |

Bewegender Auftritt in der Natur: Prinzessin Kate meldet sich per Video von einem Pfadfinder-Event. Die Natur helfe ihr, Kraft zu schöpfen – besonders in herausfordernden Lebensphasen.