Tatverdächtiger in Bielefeld festgenommen

von Torde Bode 20.05.2025 | 17:10 |

Nach der Messerattacke in Bielefeld wurde in Heiligenhaus der Tatverdächtige festgenommen. Es soll sich um den gesuchten 35-Jährigen handeln. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an.