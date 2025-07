Luxuscamper Treffen an der Autobahn

von Matthias Hoffmann 08.07.2025 | 17:15 |

Um beim Camping nicht auf Luxus verzichten zu müssen, investieren einige Camper viel Geld in riesige Wohnmobile. In Bayern treffen sie sich an der Autobahn 3 und präsentieren ihre Fahrzeuge.